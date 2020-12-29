Мнение: О толерантном римейке «Отелло»

29.12.2020, 20:08, Разное

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Сейчас пошла мода на переписывание классики в угоду расовой, гендерной и прочей толерантности, деликатно именуемое «новым прочтением». Уже не одно произведение обрело внезапно темнокожих героев взамен бледнолицых в оригинале. Уже и тема сексменьшинств становится обязательной для мастеров кадра и слова. Такие вот во всех смыслах тёмные времена.

Так вот, «Отелло»…

Так-то шекспировская пьеса, экранизированная десятки раз в разных странах, очень даже расово верна. Главный герой – мавр, страдающий от козней белого человека и непонимания любимой женщины. К тому же военный – это патриотично. Антагонист его, циничный и двуличный Яго, карьерист и женоненавистник, естественно, белый цисгендерный мужчина. Как и сообщник Родриго. Словом – почти канон.

Другое дело, что почти – это уже не вполне допустимо в современном мире. «Новое прочтение» просто обязано исправить вот эти моменты.

Во-первых, Дездемона должна непременно быть показана феминисткой и бунтаркой против патриархальных и расовых стереотипов. Это не сильно противоречит логике Уильяма Шекспира, ведь в его пьесе героиня, вопреки домостроевскому мнению семьи, убегает с Отелло и становится его женой. Так что ей в уста всего-то нужно вложить пламенную речь к собственному отцу, консервативному и немного коррумпированному сенатору Брабанцио:

– Сколько б ты ни супил бровь,

Повторяю вновь и вновь:

Индивид имеет право

На свободную любовь!

Ну и что-нибудь про опасность климатических изменений, защиту животных и BLM можно будет добавить.

Во-вторых, Отелло не может быть представлен как женоубийца. В напряжённой сцене «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» финал должен быть совсем другим. Дездемона должна не отрицать обвинения в свой адрес и тем более, не удивляться, а убедить супруга, что свинг – это нормально, задорно и полезно для обоих. И что она не станет ревновать, если Отелло, например, переспит с Эмилией или даже с Бьянкой. После чего, поражённый железной логикой аргументов и впечатляющей широтой взглядов Дездемоны, мавр моментально излечивается от предрассудков, бросается к ней в объятия… Но тут коварный Яго, исподтишка следивший за срежиссированной им же сценой ревности, повинуясь низменным инстинктам, убивает обоих.

В-третьих, в развитие этого же эпизода Яго, желая замести следы, пытается представить дело так, будто Отелло задушил Дездемону из ревности, а затем самоубился от раскаяния. Но в самый ответственный момент инсценировки его застаёт с поличным Эмилия. Яго пытается заодно уж убить и супружницу, но ей на помощь приходит Бьянка, в совершенстве владеющая айкидо, дзюдо и сумо. В итоге злодей повержен и повязан, справедливость торжествует, а Эмилия и Бьянка совершают каминг-аут как лесбиянки и заключают брачный союз.

Кстати, для успеха картины Бьянку было бы полезно изобразить темнокожей ночной феей, вынужденной заниматься этим ремеслом, чтобы прокормить 18 малолетних братьев и сестёр в Бурунди. Ну и в финале дож Венецианской республики должен издать эдикт о назначении Бьянки командующей кипрским гарнизоном взамен внезапно выбывшего Отелло.

Как думаете, достаточно для оскароносного фильма?