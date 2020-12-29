 

Бывшего епископа РПЦ лишили сана за пьянство и блуд

29.12.2020, 20:06, Разное
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На судебном заседании Священного Синода 29 декабря был лишен сана беглый бывший епископ Флавиан (Митрофанов). Причиной такого решения стали пьянство, блуд служителя церкви и нарушение им указаний Святейшего патриарха и Священного Синода, передает “Царьград”.

Сам он еще в марте подал прошение об уходе на покой. Местом пребывания ему определили Павло-Обнорский монастырь Вологодской епархии. Однако выяснилось, что под различными предлогами Флавиан покидал монастырь. По подозрению в кощунственных действиях – присвоении пожертвований прихожан – его лишили права ношения панагии, архиерейских одежд и мантии.

После этого бывший епископ самовольно и без благословения Священноначалия отправился в Великобританию. В итоге было принято решение извергнуть его из священного сана.



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