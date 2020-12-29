 

При лобовом столкновении под Дмитровом пострадали люди

29.12.2020, 20:06, Разное
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На Московском большом кольце в районе деревни Сысоево под Дмитровом лоб в лоб столкнулись два автомобиля, передает сайт “Подмосковье сегодня”. В результате ДТП оба водителя пострадали. Прибывшие на место аварии спасатели оказали им первую помощь, после чего передали бригаде скорой помощи. Во избежание возгорания поврежденных машин у них были отключены аккумуляторы, для чего понадобилось гидравлическим прессом вскрыть поврежденные капоты.



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