 

Гетманцев, Шуляк, Пидласа. “Чесно” назвало самых эффективных депутатов Рады в 2020 году

29.12.2020, 20:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Наибольшее количество принятых в 2020 году законов на счету троих нардепов от фракции “Слуга народа”, сообщило движение “Чесно”. 

Согласно аналитике “Чесно”, чаще всего законами становились законопроекты, которые внес Даниил Гетманцев: подал 141 законопроект, 36 из них приняли (26%); его коллега по фракции Елена Шуляк зарегистрировала 74 проекта законов, 33 из них подписаны президентом (45%); на счету Роксоланы Пидласой 30 подписанных законов (она подала 77 законопроектов). 

Ближе остальных к ним нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк – 19 из 115.

“В процентных значениях “наиболее успешным” стал нардеп от “Слуги народа” Максим Перебийнис – он подал 34 законопроекта, из которых президент подписал 16″, – отметили в “Чесно”. 

Инфографика: chesno.org

При этом, по данным движения, больше всего законопроектов в Раду подала нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Наталья Королевская – 200. На втором месте ее муж и коллега по фракции Юрий Солод (184).

“Впрочем, действующими актами их инициативы почти никогда не становятся. Также зачастую они совместно выступают инициаторами законопроектов”, – подчеркнули журналисты. 

На третьем и на пятом местах – нардепы от “Батьківщини” Михаил Цимбалюк (149) и Юлия Тимошенко (136). На четвертом – Гетманцев (141).

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Литва и Польша рассказали о ситуации на границе с Белоруссией

11.08 / Российские ученые занялись изучением древних животных

25.08 / МИД опроверг информацию о переговорах об обмене Уилана на россиян

25.09 / Разработчик «Новичка» рассказал о создании вещества

11.11 / В крымских СМИ уменьшилось количество материалов об Украине – исследование

24.06 / VOAэкспресс 23 июня 2020

13.07 / На митингах в Хабаровске начались задержания

12.09 / В ООН спрогнозировали повторение Великой депрессии

26.11 / Скорая добиралась до Марадоны полчаса

30.07 / Госдеп запросил вдвое больше денег на борьбу с «российской пропагандой»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска