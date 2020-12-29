Гетманцев, Шуляк, Пидласа. “Чесно” назвало самых эффективных депутатов Рады в 2020 году

29.12.2020, 20:04, Новости дня

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Наибольшее количество принятых в 2020 году законов на счету троих нардепов от фракции “Слуга народа”, сообщило движение “Чесно”.

Согласно аналитике “Чесно”, чаще всего законами становились законопроекты, которые внес Даниил Гетманцев: подал 141 законопроект, 36 из них приняли (26%); его коллега по фракции Елена Шуляк зарегистрировала 74 проекта законов, 33 из них подписаны президентом (45%); на счету Роксоланы Пидласой 30 подписанных законов (она подала 77 законопроектов).

Ближе остальных к ним нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк – 19 из 115.

“В процентных значениях “наиболее успешным” стал нардеп от “Слуги народа” Максим Перебийнис – он подал 34 законопроекта, из которых президент подписал 16″, – отметили в “Чесно”.

Инфографика: chesno.org

При этом, по данным движения, больше всего законопроектов в Раду подала нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Наталья Королевская – 200. На втором месте ее муж и коллега по фракции Юрий Солод (184).

“Впрочем, действующими актами их инициативы почти никогда не становятся. Также зачастую они совместно выступают инициаторами законопроектов”, – подчеркнули журналисты.

На третьем и на пятом местах – нардепы от “Батьківщини” Михаил Цимбалюк (149) и Юлия Тимошенко (136). На четвертом – Гетманцев (141).

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка