Зеленский провел заседание СНБО по вопросу о конституционном кризисе

29.12.2020, 20:04, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский днем 29 декабря провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное вопросу конституционного кризиса в стране. Об этом пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель сообщила в комментарии “РБК-Украина”.

О деталях она отказалась рассказывать, сообщила лишь, что заседание закончилось, а о его итогах проинформируют официально.

Бывший народный депутат и член набсовета “Укрзалізниці” Сергей Лещенко написал в Telegram, что на заседании обсуждали действия “в отношении главы Конституционного Суда Александра Тупицкого”.

По его данным, Зеленский издаст указ об отстранении Тупицкого отстранении от должности на месяца по ст. 154 Уголовного процессуального кодекса Украины. В частности, ч.3 этой статьи предусматривает, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом, решается им же на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством.

Тупицкий был назначен судьей Конституционного Суда в мае 2013 года по квоте президента. Сейчас ему 57 лет. Он уроженец Черкасской области. В 1993–2010 годах был судьей Куйбышевского райсуда Донецка, затем, до избрания в КСУ, работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей. Конституционный Суд Украины он возглавил в сентябре 2019 года.

28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора для вручения подозрения в подкупе свидетеля и в заведомо неправдивых показаниях свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины). Как сообщили в Офисе генпрокурора, Тупицкий гпроинформировал, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документы об уважительности причин неявки.

Пресс-служба ОГП направила сообщение о подозрении Тупицкому по почте. Кроме того, ведомство направило Зеленскому ходатайство об отстранении Тупицкого от должности судьи на два месяца.

В КСУ заявили, что Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора по уважительной причине и уклоняться от процессуальных действий не намерен.

“Ни Конституция, ни закон Украины “О Конституционном Суде” не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности”, – прокомментировали в суде.

При этом представитель президента в КСУ Федор Вениславский считает, что президент имеет право отстранить Тупицкого. Он говорил, что такие полномочия главы государства предусмотрены Уголовным процессуальным кодексом.

Однако, как заявляла в комментарии изданию “ГОРДОН” эксперт по конституционному праву Юлия Кириченко, порядок отстранения судей КСУ не прописан. Поэтому президент не может выполнить прошение Офиса генпрокурора и отстранить Тупицкого от должности на два месяца, считает она.

Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка