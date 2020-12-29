Суд в Москве заключил под стражу бывшего схимонаха Сергия

29.12.2020, 19:56, Новости дня

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Басманный суд Москвы во вторник заключил под стражу на два месяца бывшего схимонаха Сергия (Романова) по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Романову меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля», – сказал ТАСС представитель инстанции.

Защита Романова просила об отложении заседания на 72 часа для предоставления доказательств или об избрании для обвиняемого меры пресечения, не связанной с арестом. В этих ходатайствах защите было отказано.

Романова задержали в захваченном им Среднеуральском женском монастыре ночью во вторник. Ему вменяются статьи 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), 330 («Самоуправство») и 110.1 («Склонение к самоубийству») УК РФ.

Схимонах был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, но он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.