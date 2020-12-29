В РФ ответили на заявление Киева о «гибридном оружии» против Украины

29.12.2020, 19:56, Новости дня

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Властям Украины следует искать способы обеспечения своего населения эффективной вакциной от коронавируса вместо того, чтобы «играть в гибридную войну против России», сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Со временем все страны мира признают российскую вакцину одной из самых эффективных против коронавирус», – передает слова Цекова РИА «Новости».

Так сенатор отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, назвавшего российскую вакцину против коронавирусной инфекции «гибридным» оружием против Украины

По словам Цекова, отказ Украины от российской вакцины «Спутник V» несет вред народу республики и является «заказом» Запада. Цеков указал на то, что на Украине уже давно не стесняясь говорят про внешнее управление, имея в виду США.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал заявление Кулебы политикой «гибридного геноцида», которая проводится «в угоду западным кураторам». «Не смешно, скорее грустно за украинский народ. В порыве русофобии Киев подвергает риску жизни своих же людей», – написал депутат в Twitter.

Со своей стороны первый зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий сообщил о неадекватности украинского министра, отметив, что подобные слова неуместны в отношении препаратов, спасающих жизни. «Этот человек вообще, наверное, выжил из ума, потому что назвать препарат, который спасает людей, гибридным оружием – это не поддается даже каким-то словам, каким-то оценкам, действиям», – сказал Водолацкий.

Как подчеркнул депутат, власти Украины, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, категорически отрицают вероятность закупки российской вакцины, поскольку считают, что таким образом «сдадутся России». «На территории Украины все руководство, наверно, уже поражено не только коронавирусом, но и каким-то отдельным вирусом, который мозги полностью переворачивает и они забывают свою историю, нашу совместную историю», – заключил он.

Между тем член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина не исключила наплыв украинцев в Россию с целью получения вакцины «Спутник V». По ее словам, граждане Украины уже возят своих детей прививаться в Россию. Заявление Кулебы в очередной раз доказывает, что Киев стремится любой ценой не допустить нормализации отношений с Москвой, отметила Панина.

«На этом фоне такие «мелочи», как здоровье и безопасность собственных граждан, совершенно не волнуют киевских чиновников. А вот тот факт, что вакцина «Спутник V» разрушает антироссийские стереотипы, их откровенно пугает. Кстати, это относится и к другими российским вакцинам от уже привычных и хорошо известных болезней, которых жителей Украины также лишили после 2014 года. После перехода Киева на дорогостоящие западные аналоги любые вакцины стали дефицитом, в результате чего десятки тысяч украинских матерей привозят прививать своих детей в Россию. В моду вошло даже такое понятие как «вакцинные туры». Возможно, что именно таким путем украинцы в итоге будут получать и «Спутник V», – сказала она.

В октябре крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко говорил, что украинская элита, вопреки желанию президента страны Владимира Зеленского, объявила охоту за российской вакциной от коронавируса. В то же время украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».