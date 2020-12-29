 

«Вакцина белорусская»: Дмитрий Гордон отверг обвинений в вакцинации «Спутником V»

29.12.2020, 19:51, Разное
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Украинский журналист, подполковник СБУ Дмитрий Гордон отверг обвинения пользователей соцсетей в вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V», которую он якобы проходил во время визита в Минск. Фото Гордона, ставящего прививку в одной из поликлиник белорусской столицы, выложил в интернет неизвестный доброжелатель.

«Как вообще можно было допустить такое, что я вкалываю в себя субстанцию из страны-агрессора? Да и откуда вообще у них может быть вакцина? Они же даже автомобиль сделать не могут. Небось закупили у «Пфайзера» ограниченное количество доз, на которые хватило денег, укололи чиновникам. А меня укололи белорусской вакциной, как и других белорусов», – заявил Гордон.

Минздрав Белоруссии подтвердил, что гражданин Украины Дмитрий Гордон получил прививку «Спутником V» бесплатно, так как Минздрав России приветствует вакцинацию украинских граждан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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