Мнение: Плохой сигнал. Заработай в гараже

29.12.2020, 19:44, Разное

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Егор Иванов об известном мифе про "начало транснациональных империй с простого гаража".

Как на самом деле начинали цифровые миллиардеры.

Аннотация:

Несколько слов о том, как можно разбогатеть, начав с нуля, открыв свой бизнес в гараже. Ты можешь заработать состояние, если будешь знать всего лишь один маленький секрет, которым обладают Билл Гейтс, Джефф Бэзос, Майкл Делл и другие миллиардеры, которые буквально "сделали себя сами". Смотри и слушай внимательно.

00:00 Катастрофа, которую сегодня списывают на пандемию

00:40 Главное – оторвать задницу от дивана

01:53 Суть мифа о "гаражных стартапах"

04:12 Уолт Дисней

06:38 HEWLETT-PACKARD

09:14 Apple

12:06 Google

13:28 Илон Маск

15:49 Джефф Бэзос (AMAZON)

18:01 Кукла Барби (MATTEL)

20:54 Билл Гейтс (MICROSOFT)

21:57 Harley-Davidson

22:36 DELL

23:21 Создание YouTube

25:56 Возраст создателей успешных техно-стартапов

26:17 Выводы

30:38 Титры