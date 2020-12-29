Мнение: Плохой сигнал. Заработай в гараже
29.12.2020, 19:44,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Егор Иванов об известном мифе про "начало транснациональных империй с простого гаража".
Как на самом деле начинали цифровые миллиардеры.
Аннотация:
Несколько слов о том, как можно разбогатеть, начав с нуля, открыв свой бизнес в гараже. Ты можешь заработать состояние, если будешь знать всего лишь один маленький секрет, которым обладают Билл Гейтс, Джефф Бэзос, Майкл Делл и другие миллиардеры, которые буквально "сделали себя сами". Смотри и слушай внимательно.
00:00 Катастрофа, которую сегодня списывают на пандемию
00:40 Главное – оторвать задницу от дивана
01:53 Суть мифа о "гаражных стартапах"
04:12 Уолт Дисней
06:38 HEWLETT-PACKARD
09:14 Apple
12:06 Google
13:28 Илон Маск
15:49 Джефф Бэзос (AMAZON)
18:01 Кукла Барби (MATTEL)
20:54 Билл Гейтс (MICROSOFT)
21:57 Harley-Davidson
22:36 DELL
23:21 Создание YouTube
25:56 Возраст создателей успешных техно-стартапов
26:17 Выводы
30:38 Титры
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет