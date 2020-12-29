Ученые рассказали о причинах желания некоторых людей грызть ногти

29.12.2020, 19:40, Разное

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Канадские исследователи провели исследование, в ходе которого проверили существующую в научном мире теорию о причине желания людей грызть ногти. Выяснилось, что психологическая подоснова пагубной привычки является довольно обширной.

Так, ранее в научном мире бытовала гипотеза о том, что единственной причиной человека для того, чтобы грызть ногти, являлась неспособность индивидуума достойно противостоять стрессу. В процессе исследования ученые, представляющие Монреальский университет (Канада), изучили поведенческие аспекты группы людей, которым была присуща упомянутая привычка. Участники ответили на вопросы, касающиеся своих организационных наклонностей, а также описали периодичность появления у них состояний скуки, вины, раздраженности, злости и испуга. Затем исследуемые были привлечены к экспериментам, в ходе которых они оказывались вовлечены в состояние скуки, разочарования и расслабления. В итоге выяснилось, что участники не грызли ногти лишь в расслабленном состоянии. Однако и в те моменты, когда они скучали, члены группы также сохраняли свою приверженность привычке. Данные результаты дали экспертам основание утверждать, что теория о желании людей грызть ногти исключительно в состоянии стресса является ошибочной.

Кроме того, проанализировав нюансы организационных привычек участников, специалисты заявили о приверженности упомянутой группы людей к перфекционизму. Как объяснили ученые, люди, грызущие ногти, попросту не имеют способности расслабиться и реализовать задания с нормальной скоростью. Таким образом, используя свою своеобразную наклонность, они компенсируют указанную неспособность, направляя потоки внимания и энергии в продуктивные каналы. Такой процесс помогает справиться со скукой и разочарованием от неспособности изменить определенную ситуацию. Об этом пишет Freundin.