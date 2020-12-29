 

Ожирение связали с повышенным риском заражения SARS-Cov-2 — исследование

29.12.2020, 19:38, Разное
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Ожирение и риски для дыхательной системы

Известно, что пациенты с высоким индексом массы тела часто имеют респираторную дисфункцию, которая характеризуется изменениями дыхательных механизмов, повышенным сопротивлением дыхательных путей, нарушением газообмена и низким объемом легких и мышечной силой. Ожирение также связано с повышенным риском развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний почек и других заболеваний, которые приводят к повышенной уязвимости к пневмонии.

Выводы исследователей подтверждают и врачи: зав. отделением анестезиологии-реанимации НМХЦ им. Пирогова Борис Теплых рассказывал о том, что пациенты с ожирением требуют более длительных сроков лечения на реанимационной койке в ковидных госпиталях.

Новое исследование

В новом исследовании ученые из Университета Майами оценили влияние ожирения на выработку антител IgG против SARS-CoV-2. Авторы исследования измерили уровень антител у пациентов с COVID-19 и людей из контрольной группы, в которую входили неинфицированные участники.

Авторы исследования выяснили, что у инфицированных уровень антител против коронавируса был отрицательно связан с индексом массы тела (ИМТ). То есть, у людей с ожирением их уровень был ниже, чем у тех, чей вес был нормальным. 

В то же время, чем меньше антител против коронавируса было у больных COVID-19, тем выше у них в крови был уровень воспалительных маркеров, в частности – маркеров воспаления в легких. Таким образом, у пациентов с ожирением повышен риск тяжелого осложнения коронавирусной инфекции – острого респираторного дистресс-синдрома.

По мнению исследователей, эти выводы должны быть использованы для разработки эффективного лечения таких пациентов. Кроме того, пациенты с избыточной массой тела должны иметь приоритетное право на вакцинацию, считают ученые.



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