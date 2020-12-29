Мнение: О бесхвостых лисицах

29.12.2020, 19:20, Разное

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Отвлечемся немного от высокого, вот что обсудим.

Вот в посте по ссылке приведено высказывание якобы мужчины и шуточное стихотворение женщины.

Первое высказывание – вранье, и странно, что я вижу это в своей ленте.

Треть писем в рубрику от мужчин на тему, как удержать или вернуть бабу. Обычно жену, но и просто женщину тоже.

Мужчин это волнует тоже и не меньше, чем женщин.

Половина спама в любом почтовом ящике: как увеличить член. В реальности это невозможно, в отличие от увеличения женской задницы, но все равно очень востребовано. Представьте себе силу потребности. А другая половина спама “жаркие губки”, то есть тоже – о потребностях мужчин.

Курсы о стратегии поведения с женщинами, типа пикапа, – одни из самых востребованных.

То есть высказывание якобы мужчины (а на самом деле женщины) лживое, а ниже – неправдивое стихотворение. Хотя Сола Монова – хороший автор, многие ее стихи очень точные и смешные.

Почему я хочу обсудить эту неправду?

Потому что в этой лжи я вижу очень большую проблему.

Якобы женщины слишком сильно любят мужчин, а мужчины женщин нет. Это ложь.

Якобы женщины слишком сильно подстраиваются под мужчин, а мужчины под женщин нет. Это ложь.

Якобы женщины без мужчин живут намного лучше, но общественное мнение заставляет их сливать себя в отношениях. Это такая ложь, что даже обсуждать противно.

Все эти лозунги – это вот от таких вот бесхвостых лисиц.

Почитайте письма от женщин, которые живут с мужьями в балансе или собираются замуж за любящего мужчину. Сколько там уважения и внимания к партнерам, как много там фокуса на интересах мужчин, на себе фокуса нет вообще. Позже он на себя съезжает иногда и тогда все становится плохо. Но пока фокус на мужчине, у женщины в отношения все хорошо.

Но из каждого утюга, даже в моей собственной ленте – призывы убрать с мужчин фокус и поместить на себя.

Почитайте письма баб, которых бросили, от которых сбежали, с которыми развелись или к которым вообще не приближаются. Вы увидите фокус на себе, исключительно на себе.

Половина таких писем вранье о том, как за ними бегали, как их добивались, как их завоевывали и сколько всего для них делали. Фокус на шкатулке и постоянные щипцы, себе, себе, для себя.

Где в письмах брошенных баб вот это вот?

Ты делаешь ваксинг, ты ходишь в спорт-зал,

Ты делаешь все что мужик приказал:

Меняешь спортивку на универсал,

Везёшь его маму на Курский вокзал.

Где вы это видели?

Мы разбираем письма много лет, но где вы видели, чтобы женщина в отношениях сознательно следовала приказам своего партнера?

В письмах женщин сплошное:

Ты кушаешь зелень, читаешь Камю,

Ты больше не веришь в такую фигню!

Ты принцу презрительно скажешь «Ню-ню»,

Наследному принцу, и даже коню!

Но там никогда нет первого. Все почти женщины считают себя богинями, но вместо того, чтобы стать скромней, снова и снова повторяют, что их проблемы от того, что они недостаточно считают себя богинями, а надо бы больше.

Они все из себя, они все взирают сверху. Кроме тех скромных женщин, у которых все хорошо.

Большинство же “знают себе цену”. Жалуются, что опять продешевили и опять, потому что знают: их истинная цена очень высока!

В реальности женских сливов действительно много, но все это из-под короны, с важным лицом и с ощущением, что им поклоняются, их добиваются, без них страдают.

Перед Новым годом большинство писем особенно противно читать. Сколько снисхождения и презрения там к мужчинам. И все это несчастные, одинокие, никому не нужны дуры. Именно поэтому они так пишут, и именно поэтому они такие одинокие.

Вы хоть раз видели в письмах, чтобы женщина без короны кому-то сливалась бы, вот так сознательно прислуживала и выполняла приказы мужчины? Это всегда происходит из-под короны, то есть величественно, с колпачком на Глупыше и на Бедняше, с насмешками над этим мужчиной, с хвастовством подружкам, какая она крутая. Вот какие женщины сливаются.

А те женщины, которые думают: а чего он хочет, а что ему нравится, а как ему сделать приятно – не сливаются. Потому что фокус на партнере в отношениях помогает и локус на место поставить и границы разделить.

Только когда мужчина уже бросил женщину, а она продолжает считать его своим, игнорируя его волю, она может начать прислуживать, метать корм, приезжать к нему с сумками еды, стараться угодить, потому что в панике пытается вернуть. Фокус у нее не на нем, она его воли не видит, фокус ее на себе в этот момент и на своем страхе потерять слияние. Вот почему она так носится.

А пока отношения есть, пока есть симпатия мужчины, такие женщины никогда не угождают, а только тянут себе. Потому что у них нет страха потерять, пока мужчина рядом и они удовлетворяют другую свою нужду – кормят корону. Им надо вытянуть побольше слов и подарков, чтобы наглаживать себя по всем местам и хвастаться подружкам.

И вся, так называемая, рефлексия – это бесконечное кормление короны.

Мужчины тоже короны себе и друг другу кормят, но вот так вот вываливать решето на каждом шагу большинство себе не позволяют.

Вы видите в письмах в рубрику вот этот марш “сильных и независимых” теток?

Толпу эту видите? Однообразную, состоящую из одинаковых клонов в коронах?

Как думаете, почему главными лозунгами это марша стало “пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо”?

До сих пор ведь в разных вариациях это: доминируй, доминируй, не вздумай уступать!

Все несчастней тетки, все хуже отношения, все громче марш.

Покажите мне хоть одну скромную девушку, у которой в личной жизни все плохо.

Я не видела таких. Вы видели?

А видели скромного мужчину, которого обирают бабы?

Все, кого обирают бабы, имеют огромную корону и смотрят на женщин сверху вниз. Точно так как и те женщины, которые сливаются.

Кто связь объяснит? Когда вы уже все будете видеть эту связь и я перестанут читать в своей ленте чушь, которую выше опубликовала?