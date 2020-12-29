 

Пригожин призвал Навального и Соболь продолжить борьбу в суде

29.12.2020, 19:14, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

От Соболь выступал ее представитель, который объяснил суду, что высказывания Любови о том, что Евгений Пригожин является коррупционером и “причастен” к организации покушения на убийство – ее личное мнение, а не утверждения.

Со стороны Навального также отказались признавать вину. Так, представитель блогера заявил, что к Навальному видео не имеет никакого отношения.

У Евгения Пригожина на этот счет свое мнение. Его слова опубликованы на официальной странице компании “Конкорд” в ВК, где предприниматель просит “Любу” и “Леху” взять себя в руки и бороться. Петербургский бизнесмен справедливо заметил, что своей “линией защиты” оба ответчика доказали, что они – вовсе не тандем. Навальный открестился от Соболь, а та, в свою очередь, отказалась от своих ранних слов.

Пригожин также призвал россиян, которые верили Навальному и Соболь, “плюнуть вслед” убегающим блогеру и юристу ФБК (признан иноагентом), поскольку они показали свою беспринципность.

Следующее заседание назначено на 1 февраля 2021 года. Напомним, Евгений Пригожин подал иск к Алексею Навальному и Любови Соболь за видео с порочащим достоинство петербуржца содержанием.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Мнение: О «партизанах» против Путина

07.07 / Минздрав: более 14 тысяч российских медиков заразились коронавирусом на работе

24.07 / «Какая прелесть! Хочу такую же!»: Самую маленькую собаку в мире клонировали 49 раз

20.11 / Елену Ксенофонтову госпитализировали с коронавирусом

20.10 / Ученых удивило количество микропластика, который дети получают из пластмассовых бутылочек

06.08 / Эксперты рассказали о причинах искаженного восприятия человеком отражения в зеркале

21.09 / Названы компактные кроссоверы, которых не хватает в России

25.08 / Мнение: Несерьезно!

30.07 / «Вот еще три хлебушка, по дороге раздадим»

13.08 / Юлия Высоцкая похвалилась подарком от Аллы Пугачевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска