ОНФ поблагодарил героев 2020 года

29.12.2020, 19:04, Новости дня

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Эксперты и активисты Общероссийского народного фронта подвели итоги уходящего года и поблагодарили партнеров, вместе с которыми удалось отработать сотни тысяч обращений на прямую линию с президентом, поддержать врачей, порадовать их детей, исполнить мечты ветеранов, доставить продукты и лекарства пожилым гражданам и многодетным семьям.

«Сейчас мы приступаем к разбору следующего объема обращений, поступивших в декабре этого года после прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией», – сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на площадке МЕДИА.ОНФ. Его слова приводятся на сайте фронта. «Это огромная работа, о которой лучше расскажет такой пример. В нашем подшефном приюте «Мамин домик» есть Настя. Она учится на пятерки, и, познакомившись с ней, пообщавшись, мы с коллегами запустили проект «Взлетная полоса», где со старшеклассниками, оставшимися без родителей, занимаются преподаватели вузов, чтобы помочь им поступить, чтобы у них был шанс в жизни. У нас уже не одна сотня заявок – детишки пишут со всей страны. И я хочу сказать огромное спасибо Насте за то, что она запустила этот процесс», – сказал он.

Как отметила автор проекта ОНФ «Регион заботы», член Центрального штаба ОНФ Нюта Федермессер, пандемия коронавируса сблизила многие проекты ОНФ. «Проект «Регион заботы» работал вместе с «Волонтерами-медиками» и акцией взаимопомощи #МыВместе. Ковид внес изменения в планы абсолютно всех структур и проектов. Мы занимались больше прямой помощью, чем планировали. Мы для целого ряда регионов на средства, которые были собраны проектом, закупали средства индивидуальной защиты. В Севастополь отвозили тесты, когда их там совсем не было. Огромное количество тестов, произведенных РОСНАНО, отвозили в Дагестан. В больницу Махачкалы передали 70 кислородных концентраторов, множество аппаратов ИВЛ. В республике открылось первое отделение паллиативной помощи детям по программе, которая подготовлена нами», – подчеркнула она.

В свою очередь координатор проекта «Народный фермер» Олег Сирота поблагодарил за совместную работу Минсельхоз и Минпромторг. Фермерам удалось внести свои предложения в национальный план спасения экономики, возобновить программу льготного лизинга 1432, облегчить переход на обязательное маркирование молочной продукции, добиться возбуждения уголовных дел против лиц, от чьих действий гибнут пчелы. Сирота отметил, что к проекту присоединились аграрии из 10 регионов, в том числе из Калининградской, Ростовской и Ленинградской областей, Алтайского и Красноярского краев.

Заместитель руководителя исполкома ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич отметил, что уходящий год был сложным, но «весьма результативным». «Работали практически в круглосуточном режиме в штабах #МыВместе, брались за самые сложные просьбы и пожелания. У нас появились 1280 подшефных бабушек, о которых мы заботимся. Появилась акция «Довези врача до дома». На сегодня «автопарк» акции от «Молодежки» составил 1089 автомобилей. Началась работа так называемых групп быстрого реагирования. Ребята занимаются достаточно сложным физическим трудом по оборудованию обсерваций. Работа, проделанная в этом году, подталкивает к системным решениям. Мы заключили три соглашения: с МЧС, с Федеральным медико-биологическим агентством и Рослесхозом. Огромное спасибо команде, коллегам, средствам массовой информации, тем людям, которые нам говорят спасибо, потому что для нас это очень важно», – сказал он.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль заявил, что преклоняется перед всеми, кто имел отношение к борьбе с пандемией. «Санитарками, водителями скорой помощи, фельдшерами и врачами, сестрами больниц. И в «красных», и в «некрасных» зонах», – подчеркнул он.