Россия разрешила поставку томатов из Узбекистана и Азербайджана

29.12.2020, 19:04, Новости дня

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Россельхознадзор разрешил с 1 января 2021 года поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана, а также с 15 предприятий Азербайджана, сообщило ведомство.

«Федеральная служба по ветеринарному надзору и фитосанитарному контролю с 1 января 2021 года под гарантии государственной инспекцией по карантину растений при кабинете министров Республики Узбекистан разрешает поставки в Россию томатов с 34 узбекских предприятий», – говорится в сообщении.

Такое решение, как отмечает ведомство, было принято на основании предоставленной узбекской стороной информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата.

Кроме того, Россельхознадзор с 1 января 2021 года снимает ограничения на поставку в Россию томатов с 15 азербайджанских предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли.

Напомним, РФ ограничила ввоз томатов и перцев из Турции. С 28 октября введен запрет на ввоз помидоров и перцев из Брестской области Белоруссии. Также Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Гомельской, Гродненской и Минской областей Белоруссии. С 10 декабря Россельхознадзор запретил импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана. Кроме того, запрещен ввоз томатов из ряда регионов Узбекистана, Армении. С 24 декабря 2020 года Россельхознадзор снял запрет на поставку помидоров с 12 азербайджанских предприятий.