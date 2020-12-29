Мнение: Как избавиться от российских миротворцев в Карабахе

29.12.2020, 18:52, Разное

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В Вашингтоне беспокоятся о том, как бы убрать российских миротворцев из Карабаха.

Как избавиться от российских миротворцев в Карабахе

Стране не следует ждать до 2025 года, чтобы найти стратегию выхода российских миротворцев из Нагорного Карабаха.

После 44 дней жестких и кровопролитных боев Азербайджан смог отменить почти 30-летнюю армянскую оккупацию и освободить большую часть своей международно признанной территории. Азербайджан явился явным победителем во второй карабахской войне.

Турция также была победителем в войне, потому что баланс сил на Южном Кавказе сместился от Москвы и немного ближе к Анкаре. В течение многих лет многие комментаторы предполагали, что между Анкарой и Москвой происходит особое сближение. И наоборот, те, кто более внимательно следит за ситуацией и лучше понимает историю, знают, что естественное положение дел в Турции и России часто связано с конкуренцией и конфликтами. Это происходит в таких странах, как Сирия, Ливия и даже Украина. Недавний успех Азербайджана на поле боя и поддержка Баку Анкарой – последнее напоминание об этом.

Однако победителями стали не только Азербайджан и Турция. Россия тоже была большим победителем.

В рамках мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией от 10 ноября, подписанного при посредничестве Кремля, Россия развернула миротворческие силы в некоторых частях Нагорного Карабаха. Мандат рассчитан на первые пять лет и может быть продлен еще на пять лет. Хотя эти силы будут относительно небольшими (около 2000 военнослужащих), военное присутствие в Карабахе – это то, чего Кремль хотел с начала 1990-х годов.

Россия считает Южный Кавказ в пределах своей естественной сферы влияния. Москва рассматривает ситуацию в регионе так, что каждый солдат, идущий по земле, усиливает там влияние России. С присутствием России в Нагорном Карабахе Москва теперь имеет войска по приглашению или оккупации во всех трех странах Южного Кавказа.

У Баку не было другого выбора, кроме как смириться с российским присутствием, если он хотел положить конец боевым действиям и восстановить свои международные границы – но не заблуждайтесь, это только усилило влияние Москвы в регионе. Вот почему Азербайджану необходимо сделать все, что в его силах, чтобы гарантировать, что после истечения первого пятилетнего мандата в 2025 году российские войска будут заменены невооруженной гражданской миссией по наблюдению.

Это будет непросто, и, возможно, это может оказаться невозможным, но Азербайджан должен попытаться.

Такая мониторинговая миссия может быть основана на существующей Миссии наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в Грузии, но сама миссия не обязательно должна быть из ЕС. МНЕС была создана вскоре после российско-грузинской войны 2008 года для наблюдения за соглашением о прекращении огня. Это одностороннее дело.

Россия не допускает наблюдателей МНЕС в оккупированные регионы Южной Осетии и Абхазии. Тем не менее, грузины счастливы принять МНЕС на территории, которую она контролирует, чтобы доказать миру, что она не агрессор.

Точные детали такой гипотетической миссии по наблюдению, которая когда-нибудь может заменить миротворческие силы, лучше всего оставить для будущих обсуждений. Однако сейчас можно рассмотреть некоторые общие предложения и идеи, чтобы вызвать дискуссию.

Например, когда российские миротворцы уйдут, миссия по наблюдению может переместиться из глубинки Нагорного Карабаха и вместо этого наблюдать за государственной границей между Арменией и Азербайджаном. Скорее всего, это будет своего рода демилитаризованная буферная зона вдоль границы.

В идеальном мире буферная зона действовала бы по обе стороны государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Если Армения откажется поддерживать миссию по наблюдению, то Азербайджан должен согласиться принять ее в одностороннем порядке. Это позволит достичь трех целей.

Во-первых, это продемонстрирует прозрачность для международного сообщества. Во-вторых, это послужит убедительным сигналом для международного сообщества о том, что Баку действительно хочет мира. В-третьих, это показывает, что Азербайджан не имеет никаких планов по отношению к Армении. Как уже упоминалось, Грузия является хорошим примером того, как односторонняя миссия по наблюдению может быть выгодной.

Такая миссия по наблюдению может также использовать современные радиолокационные системы обнаружения оружия вдоль государственной границы как для артиллерийских / минометных установок, так и для стрелкового оружия, чтобы определить источник вооруженной агрессии. В районах Нагорного Карабаха с многочисленным армянским населением могут быть размещены отряды международных наблюдателей для наблюдения за ситуацией на местах.

Хотя никогда не бывает идеальным иметь какую-либо миссию по наблюдению или поддержанию мира внутри своих границ, гражданская миссия по наблюдению в этих обстоятельствах намного предпочтительнее вооруженных до зубов российских сил, расположенных в самом сердце Карабаха.

Может показаться, что до 2025 года очень далеко, но Азербайджан может начать подготовку уже сейчас. Во-первых, Баку должен проконсультироваться с Республикой Грузия относительно их опыта работы с МНЕС. Какие уроки они извлекли и могут поделиться с Азербайджаном, если будет создана аналогичная мониторинговая миссия?

Азербайджану также следует начать консультации с ОБСЕ, ЕС и ключевыми национальными столицами их государств-членов, чтобы начать обсуждение возможности миссии мониторинга. Процесс преобразования российских миротворческих сил в гражданскую миссию по наблюдению также может стать новым направлением деятельности Минской группы ОБСЕ.

Внутри Европы Азербайджан должен найти «чемпиона» для этого дела. Скорее всего, из Восточной Европы. Баку также должен четко и открыто заявить о том, что Россия ожидает, что ее войска покинут Азербайджан, когда позволят обстоятельства – они не могут оставаться там навсегда.

Между тем, Баку должен в течение следующих пяти лет продемонстрировать действиями и словами, что этнические армяне, проживающие в Азербайджане, могут жить безопасно и в мире и иметь защиту своей культуры и религии. Это поможет подготовить почву для ухода российских миротворцев.

Если присутствие российских «миротворцев» в таких местах, как Грузия, Украина и Молдова, является каким-либо признаком, вполне вероятно, что эти солдаты останутся в Азербайджане в обозримом будущем. Вот почему Азербайджан должен начать разработку стратегии ухода российских миротворцев прямо сейчас, а не ждать до 2025 года, когда будет слишком поздно.

Люк Коффи, директор Центра внешней политики в The Heritage Foundation, Вашингтон.

https://www.trtworld.com/opinion/azerbaijan-must-seek-a-solution-for-russian-troops-on-its-territory-42671 – цинк

Российские военные только-только появились в Карабахе, а от них уже хотят избавиться.

Из Вашингтона намекают на альтеранативы из Грузии и Восточной Европы.

Почему то никто из указанных стран не предпринял ничего, чтобы остановить войну. Зато после окончания, сразу начинают сватать желающих заниматься "миротворчеством".

Разумеется, речь идет о попытке побороться за закавказскую сферу влияния, а этот и подобные ему опусы, начало проработки вопроса.