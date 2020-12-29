 

Полиция Санкт-Петербурга выяснила, что шприцы в парадных не разбросаны, а лежат на своих местах

29.12.2020, 18:51, Разное
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Жильцы сразу нескольких домов в спальных районах Санкт-Петербурга пожаловались на разбросанные в парадных шприцы.

Сотрудники полиции выехали для осуществления проверки по указанным адресам, однако не нашли причин для возбуждения уголовного дела.

– Шприцы в парадных действительно были. Однако следует учитывать специфику нашего города. Ведь почему шприцы обычно используют только один раз? Потому что может попасть всякая инфекция, но петербуржцы очень чистоплотны, поэтому никакой заразы в наших парадных нет. Так почему бы не использовать шприц ещё раз? Тем более, что в силу своей воспитанности жители нашего города никогда не возьмут чужого, а значит владельцы шприцов могут быть уверены в их сохранности. Мы проверили, обратившиеся с жалобами жильцы недавно приехали из других городов и, видимо, ещё не знакомы с обычаями и традициями Санкт-Петербурга, по праву являющимся культурной столицей нашей страны. Коренной петербуржец сразу бы понял, что шприцы не разбросаны, а лежат на своих местах, – объяснил подполковник Савелий Болотин.

После проверки некоторым жильцам были выписаны штрафы за ложные вызовы полиции. Сумма штрафов не уточняется.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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