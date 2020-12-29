 

Ученые объяснили способность алкоголя уничтожать языковой барьер между людьми

29.12.2020, 18:48, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Учёные объяснили способность алкогольных напитков уничтожать языковой барьер между людьми. Во всём виновато расслабление и чувство уверенности при употреблении спиртного.
Ещё в 1977 году психолингвист из США Стивен Крашен выдвинул теорию, что значительно улучшить иностранный язык поможет спиртное. Оно действует как расслабляющее средство и помогает бороться с аффективным фильтром. Его суть заключается в негативных эмоциях при разговоре с иностранцами на их родном языке из-за страха или стыда. В свою очередь горячительные напитки подавляют эти ощущения и, как правило, человек становится менее подвержен неприятным эмоциям. Подтвердить это позволили эксперименты, в ходе которых изучалось влияние алкоголя на способность людей общаться на другом языке. Тестирование показало, что аффективный фильтр полностью исчезал.

Несмотря на столь многообещающие результаты, спиртное не является панацеей при изучении иностранных слов. Оно действительно помогает избавиться от неловкости, но не позволяет получать грамматические и лексические знания, которые необходимы при изучении. При этом само спиртное вредит организму, и такой метод обучения опасен для здоровья.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Школьные расстрелы – Личное мнение

04.08 / В обстановке противостояния Индии с Китаем, Россия предлагает Индии легкие танки “Спрут”

09.08 / Мнение: Масочный режим в Арканзасе

22.09 / ФНС введет налог на карманные доходы детей и подростков

25.12 / Внук Зюганова стал испанским грандом

05.09 / Ляйсан Утяшева на каблуках раскрыла секрет упругих ягодиц

01.12 / Звезда “Теории большого взрыва” Джонни Галэки расстался с возлюбленной через год после рождения их сына

03.11 / Как Россия помогла Китаю превзойти саму себя и стать обладателем вторых по силе ВВС в мире?

05.08 / Мнение: Кратко о взяточничестве

19.10 / Часы принцессы Дианы и кольцо за 350 тысяч долларов: стилисты оценили образ Меган Маркл на новых портретах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска