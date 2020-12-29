Ученые объяснили способность алкоголя уничтожать языковой барьер между людьми

29.12.2020, 18:48, Разное

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Учёные объяснили способность алкогольных напитков уничтожать языковой барьер между людьми. Во всём виновато расслабление и чувство уверенности при употреблении спиртного.

Ещё в 1977 году психолингвист из США Стивен Крашен выдвинул теорию, что значительно улучшить иностранный язык поможет спиртное. Оно действует как расслабляющее средство и помогает бороться с аффективным фильтром. Его суть заключается в негативных эмоциях при разговоре с иностранцами на их родном языке из-за страха или стыда. В свою очередь горячительные напитки подавляют эти ощущения и, как правило, человек становится менее подвержен неприятным эмоциям. Подтвердить это позволили эксперименты, в ходе которых изучалось влияние алкоголя на способность людей общаться на другом языке. Тестирование показало, что аффективный фильтр полностью исчезал.

Несмотря на столь многообещающие результаты, спиртное не является панацеей при изучении иностранных слов. Оно действительно помогает избавиться от неловкости, но не позволяет получать грамматические и лексические знания, которые необходимы при изучении. При этом само спиртное вредит организму, и такой метод обучения опасен для здоровья.