 

Ученые: Алкоголикам сложнее испытывать сочувствие

29.12.2020, 18:48, Разное
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Учёные из Сассекского университета, во главе с Шарлоттой Рэй, провели исследование на уровень эмпатии у алкоголиков. Оказалось, что им гораздо сложнее испытывать сочувствие, и на это требуется больше сил и времени.
В эксперименте принимали участие более 70 респондентов в возрасте от 18 до 23 лет. Всех их разделили на группы по количеству употребляемого в сутки спиртного. Трезвыми считались те, кто не употребляет более 60 граммов алкоголя раз в месяц. При этом все испытуемые в течение 12 часов отказались от горячительных напитков и на момент прохождения теста содержание алкоголя в крови не превышало допустимую норму. Всех помещали в аппарат МРТ и показывали во время сканирования мозга различные картинки. На некоторых из них были изображены сцены с болью других людей. Время реакции и активность головного мозга чётко фиксировали.

По итогу эксперимента учёные смогли доказать, что человек, активно употребляющий спиртное, реже испытывал сочувствие и для этого ему необходимо больше времени. При этом мозгу требовалось куда больше ресурсов и активных долей, для распознавания боли других людей и проявления эмпатии. В случае с людьми, ведущими трезвый образ жизни, чувство сочувствия наблюдалось гораздо быстрее и с минимальными затратами энергии.



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