 

Ученые обнаружили сходство в отношении к “невозвратным затратам” у обезьян и человека

29.12.2020, 18:48, Разное
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Зарубежные исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности отношения к “невозвратным затратам” у обезьян. Выяснилось, что данный поведенческий фактор у приматов и людей имеет определенное сходство.
Отправной точкой исследования стало желание ученых более детально изучить феномен отношения людей к так называемым “невозвратным затратам”. Данный процесс подразумевает нередкое желание человека продолжать начатое дело, в которое уже были вложены определенные материальные или моральные ресурсы, даже в том случае, если его реализация становится довольно отягощающей и проблематичной. В ходе эксперимента, к которому были привлечены капуцины и бенгальские макаки, приматы следили за движущимися объектами на экране компьютера, используя при этом джойстик. В случае, если попытка выполнить задание оказывалась удачной, обезьяна получала вознаграждение, иначе – необходимо было начинать новый раунд. Длительность периодов была разной и составляла, соответственно, одну, три или семь секунд. При этом большинство игр были односекундными и, по логике, не получая лакомства после первой секунды, примату было бы намного легче бросить попытки и начинать заново. Однако опыты показали, что участники не сдавались и продолжали играть до конца. Особенно ощутимо данный эффект был характерен для макак. Динамика эксперимента дала основание исследователям сделать вывод, что у приматов отношение к потере “невозвратных затрат” является весьма схожим с человеческим.

“Эти результаты показывают, что эффекты невозвратных затрат могут возникать при отсутствии уникальных для человека факторов и могут возникать отчасти потому, что их сохранение может разрешить неопределенность”, – резюмировали специалисты. Об этом пишет popmech.ru.



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