В Москве продлили зимние каникулы из-за эпидемиологической обстановки

29.12.2020, 18:46, Разное

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В своем личном блоге глава города упомянул, что осенние каникулы продолжались две недели, вместо одной, после чего ученики 1-5 классов вернулись в школы, а старшеклассники перешли на дистанционный формат обучения. Эта мера позволили сдержать заболеваемость, поскольку дети стали меньше передавать инфекцию своим старшим родственникам. Собянин отметил, что заболеваемость среди пожилых москвичей снизилась с 25% до 16%.

Решение о продлении зимних каникул связано с ухудшением ситуации с COVID-19, cообщил глава города. Число госпитализированных пациентов растет последние три недели. Ежедневно в больницы попадают почти 2000 человек.

«По мнению специалистов, 11 дней праздников и каникул все же будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста. Хотя бы частично пауза должна продлиться дольше – не менее двух недель», – написал Сергей Собянин.

Также глава города объявил о расширении перечня групп населения, которые могут получить вакцину от COVID-19. С 30 декабря привиться могут работники строительной сферы и студенты колледжей и вузов старше 18 лет. Вакцинация для лиц младше 18 лет пока недоступна, поскольку препарат «Спутник V» еще не одобрен для применения у этих групп, отметил Собянин.

Сделать прививку от коронавируса смогут также москвичи, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим.

Поскольку прививка снижает риск заболевания и заражения окружающих, люди, прошедшие вакцинацию, получат право на постепенное возвращение к привычной жизни, подчеркнул глава города. Так, жители старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, получат возможность пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Их социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.