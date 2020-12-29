 

Есть жертвы: в Хорватии произошло землетрясение

29.12.2020, 18:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В районе города Петриня в центральной части Хорватии были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,3, передает Общественная служба новостей. Сообщается, что в результате ЧП пострадали люди. Есть данные об одном погибшем ребенке.

Несмотря на то, что эпицентр землетрясение находился в Петине, от подземных толчков пострадал и Загреб. Большая часть города лишилась электроснабжения, оказалась нарушена связь, пострадали здания в исторической части.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Армия: Илон Маск включается в борьбу против российского гиперзвукового оружия

27.08 / Найденные учеными артефакты доказывают высокий уровень развития древних жителей Сибири

28.12 / Смертность в России увеличилась на 13,8% в 2020 году — Татьяна Голикова

21.09 / Мнение: Низкое поведение

27.07 / Предательская шифровка

18.11 / Застрявшие в социальном лифте

25.12 / Мнение: Мягкий Brexit

14.12 / Ученые назвали комбинацию из трех специй, защищающую от остеоартрита

19.12 / Программист сообщил, как навсегда удалить свои данные из Сети

24.10 / Из-за нехватки мест в жодинском СИЗО под изоляторы оборудуют кузова списанных БелАЗов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска