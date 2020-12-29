 

“Козак говорит Ермаку, Ермак шепчет на ухо Зеленскому“. Москаль считает, что Россия не отказалась от идеи “Новороссии“

29.12.2020, 18:20, Новости дня
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Проект Кремля по разделу Украины и созданию на базе юго-восточных областей “Новороссии” не завершен. Такое мнение в интервью Apostrophe TV высказал бывший народный депутат Украины, экс-глава Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль.

“Сам проект “Новороссия” не закончился. Все думают, что уже все… Проект “Новороссия” включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области. Это проект [бывшего помощника президента РФ Владислава] Суркова и проект [заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия] Козака. С кем мы ведем переговоры и о чем?” – спросил Москаль, указывая на то, что Козак ведет переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

“Козак говорит Ермаку, Ермак шепчет на ухо Зеленскому. Нет, это не мертвый проект”, – заявил нардеп.

Он также отметил, что с тревогой следит за сообщениями о перемещениях российских военных вблизи административной границы Украины с Крымом.

“Я действительно с тревогой смотрю сообщения Главного управления разведки, Генштаба, что идут [российские] войска в сторону Красноперекопска, Армянска. Это очень тревожный сигнал, потому что опять восстановить рейтинг [президента РФ Владимира] Путина – значит оттяпать еще [часть территории] у Украины”, – добавил Москаль.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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