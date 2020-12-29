Подмосковные депутаты пожаловались Зюганову на действия Грудинина

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29.12.2020, 18:12, Новости дня
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Депутаты Ленинского городского округа написали открытое коллективное обращение к руководителю фракции КПРФ в Госдуме Геннадию Зюганову, в котором высказали возмущение по поводу неподобающего поведения предпринимателя экс-кандидата в президенты от партии коммунистов Павла Грудинина.

Речь идет о нежелании олигарха продлевать аренду Дворца культуры. Отмечается, что предприниматель пытается выгнать из здания кружки и секции, где занимаются более 600 детей, проживающих в поселке совхоза имени Ленина. Для этого он нанял частное охранное предприятие, сотрудники которого перестали пускать служащих в здание. Позже, когда вопрос удалось решить муниципальным служащим, Грудинин, являясь монополистом предоставления коммунальных услуг, отключил в здании электричество. Из-за этого дети не могут полноценно заниматься творчеством, информирует Life.ru.

«Сейчас Павел Грудинин распространяет слухи о якобы рейдерском захвате со стороны конкурентов, запугивает людей и записывает публичные видео, содержащие необоснованные обвинения и клевету. На самом же деле он, пользуясь вашей политической поддержкой и статусом экс-кандидата в президенты, делает ставку на свою безнаказанность», – говорится в обращении. По мнению депутатов, именно благодаря поддержке партии Грудинин до сих пор чувствует, что может поступать так, как хочет и считает нужным.

В обращении также сообщается, что Видновский городской суд принял иск от учреждения культуры к ЗАО «Совхоз имени Ленина» об устранении нарушения права и удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах. Таким образом, руководство совхоза не может выселить учреждение или как-то препятствовать его деятельности до вступления в силу решения суда, которое, однако, по мнению местных депутатов, никак не повлияет на действия Грудинина.

Кроме того, в обращении Зюганову указали на неподобающее поведение предпринимателя в местном Совете депутатов и ненадлежащее исполнение полномочий.



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