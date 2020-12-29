В Москве начали снимать ограничения для привитых от COVID

29.12.2020, 18:12, Новости дня

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Прошедшие вакцинацию от коронавируса москвичи смогут вновь пользоваться правом льготного проезда в транспорте, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни», – написал Собянин в своем блоге.

По его словам, в качестве первого шага – «москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте». Он отметил, что принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

«Действительно, прививка снижает риск заболеть самому и стать источником заражения для других», – подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин сообщил, что зимние каникулы в городских школах для учеников 1-11 классов продлеваются до 17 января.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19.

За минувшие сутки в РФ выявлено 27 тыс. 2 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,1 млн случаев заболевания.