 

Елизавета Пескова и Тата Бондарчук представили коллекцию вечерних платьев

29.12.2020, 18:10, Разное
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Если вы еще не решили, в чем встречать Новый год, съемка с участием Елизаветы Песковой, Таты Бондарчук и Дарины Фаизовой поможет вам настроиться на сказочную атмосферу праздника. It-girls представили наряды из новой осенне-зимней коллекции MaYa, которая позиционируется как “приглашение начать путешествие внутри себя” и “познать красоту внутреннего Космоса”.

Космическая концепция была поддержана и в оформлении съемки – Лиза, Тата и Дарина позировали на фоне Луны и звездного неба, демонстрируя платья и юбочные костюмы, расшитые пайетками, платья с объемными рукавами и акцентом на зону декольте, “пушистые” мини-платья на одно плечо, шелковые комбинации с накидкой, украшенной перьями, а также минималистичные варианты со спущенными плечами.

Елизавета ПесковаТата БондарчукДарина Фаизова



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