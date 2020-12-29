 

«Не больше литра водки за ночь»: доктор Мясников дал рекомендации, как безопасно встретить Новый год

29.12.2020, 17:51, Разное
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Врач и телеведущий Александр Мясников дал рекомендации, как встретить Новый год и при этом не попасть в больницу. По его словам, употреблять алкоголь за праздничным столом допустимо и нужно, но важно не переусердствовать со спиртным.

«Сколько ты себя не пытаешься обезопасить, всё равно от судьбы не убежишь, можно упасть с турника и сломать позвоночник. Я тут слышал вроде бы умных людей, которые предлагают трезвым встречать Новый год. Ну разве это по-русски? Вот прямой корреляции между продолжительностью жизни и тем, сколько употребляет алкоголя человек нет. Финны или ирландцы живут долго. Учитывая то, что готовят наши хозяйки, просто необходимо запить это, желательно водкой. Запомните, главное, не злоупотреблять. Запомните, не больше литра водки за ночь на человека. Тогда всё будет хорошо. И не понижайте градус», – сказал доктор.

Мясников вспомнил случаи из практики, когда в больницу привозили людей с пищевыми отравлениями и низким содержанием алкоголя в крови. 

«Помню, мы таких еле откачивали. Человек объелся, а сам трезвый. Но мы тогда ставили ему капельницу с водкой, и он сразу приходил в себя”, – заключил он. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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