 

Подведены итоги конкурса “Профстажировки 2.0” в 2020 году

29.12.2020, 17:30, Разное
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Среди победителей – 505 участников первого сезона и 636 конкурсантов второго сезона. Они представляют свыше 50 регионов России.

“Всех лауреатов наши партнеры пригласили к себе на стажировки, которые в 2020-м проходили по большей части дистанционно. Сейчас на платформе проекта 4?775 кейсов от 1?408 партнеров-работодателей”, – отметил Комиссаров.

Из-за пандемии коронавируса стажировки прошли удаленно. Дистанционный формат конкурса будет востребован и после окончания эпидемии, уверен Комиссаров.

Платформа “Профстажировки” дает возможность работодателю и студенту взаимодействовать напрямую. В ней зарегистрировано более 146?тысяч студентов.

В 2020 году участники могли подать заявки на три кейса работодателей, рассказал руководитель проекта “Профстажировки 2.0” Илья Семин. “Мы планируем расширять пул компаний-партнеров, а вместе с ними количество узких направлений кейсов, чтобы удовлетворить абсолютно любой запрос студента, который хочет выбрать оригинальную тему для диплома или курсовой и сделать действительно полезное исследование, которое будет использоваться на практике”, – сказал он.

Третий сезон конкурса стартовал 1 сентября. Подано 9,5 тысячи заявок. Готовые решения принимаются до 15 января, после чего начнется отбор лучших проектов.



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