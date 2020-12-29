 

Умер исполнитель песни “Обручальное кольцо” Ефименко

29.12.2020, 17:28, Новости дня
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На 68-году жизни умер солист советского ВИА “Лейся, песня” Владимир Ефименко”. О его смерти 28 декабря сообщается на странице музыкального коллектива в Instagram.

“Его преждевременный уход из жизни причинил боль всем нам. Мы глубоко скорбим”, – говорится в публикации. 

Продюсер коллектива Евгений Красножен в комментарии телеканалу РЕН ТВ заявил, что смерть Ефименко стала для его окружения неожиданностью. Накануне он был госпитализирован. Певец будет похоронен в городе Знаменске Астраханской области (Россия), подчеркнул Красножен. Других подробностей, связанных со смертью Ефименко, продюсер не сообщил.

Ефименко родился 2 сентября 1953 года в России. В 1977 году стал солистом ВИА “Лейся, песня”. Спустя четыре года Ефименко покинуло коллектив, оставшись в истории группы как первый исполнитель песен “Обручальное кольцо”, “Родная земля”, “Где же ты была”, “Вот увидишь”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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