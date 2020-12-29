Румыния предоставит Молдове 200 тыс. доз вакцины от COVID-19

29.12.2020, 17:28, Новости дня

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Румыния предоставит Молдове 200 тыс. доз вакцины от COVID-19. Об этом президент Румынии Клаус Йоханнис заявил 29 декабря на совместной пресс-конференции в Кишиневе с президентом Молдовы Майей Санду, сообщает молдавское издание NewsMaker.

Санду и Йоханнис подписали совместное заявление, в котором, в частности, предусматривается, передача Молдове партии вакцины. Помимо этого, Румыния направит своих специалистов для помощи молдавским врачам в лечении коронавируса.

Санду в свою очередь пообещала, что после долгих лет “холодных отношений”, которые были на высшем уровне между двумя странами, сейчас Молдова и Румыния вернутся к “открытому братскому сотрудничеству”.

Последний раз президент Румынии приезжал в Молдову еще в 2014 году.

В странах Европейского союза, в том числе в Румынии, 27 декабря официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинировать людей будут препаратом от Pfizer/BioNTech. Именно их вакцину недавно одобрил регулятор ЕС.

Главный коммерческий директор немецкой компании BioNTech Шон Маретт говорил, что страны Евросоюза до конца 2020 года получат 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, которую производит его компания вместе с американской Pfizer. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 22 декабря в мире разрабатывается 223 потенциальные вакцины от коронавируса, 61 препарат сейчас проходит стадию клинических испытаний.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.