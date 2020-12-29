Министры обороны РФ и Белоруссии обсудили безопасность Союзного государства

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29.12.2020, 17:20, Новости дня
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, в ходе которого были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества двух стран, сообщило военное ведомство Белоруссии.

Стороны обсудили совместные мероприятия по обеспечению военной безопасности Союзного государства, подготовку к совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки в 2021 году, а также мероприятия в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сказано в сообщении в Telegram-канале минобороны Белоруссии.

Кроме того, Шойгу и Хренин поздравили друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Союзное государство РФ и Белоруссии, несмотря на все трудности, успешно справилось с вызовами уходящего года.



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