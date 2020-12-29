В подмосковных Люберцах загорелся ресторан
29.12.2020, 17:20,
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Площадь пожара в трехэтажном здании ресторана в подмосковных Люберцах составляет порядка 700 квадратных метров, персонал эвакуирован, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«По предварительной информации, площадь пожара 700 квадратных метров. Персонал эвакуировался до прибытия подразделений», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
По его словам, борьбу с огнем в настоящее время ведут 69 человек и 22 единицы техники.
Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины сообщили, что Возгорание гирлянды произошло во время церемонии зажжения огней на главной елке Украины на Софийской площади в Киеве, огонь удалось оперативно погасить.
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