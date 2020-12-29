Россия обсуждает национальный стандарт в сфере беспроводной передачи данных

29.12.2020, 17:05, Новости дня

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По имеющейся информации, российский стандарт для передачи данных в беспроводном режиме предполагает распространение сигнала на расстояние в 10 километров в городах и в радиусе до 30 км за пределами крупных населенных пунктов.

Впрочем, публичное обсуждение этих норм только началось. Не исключено, что к его окончанию в подготовленный документ внесут какие-то изменения.

Как сообщили в техкомитете «Кибер-физические системы», на территории РФ предусмотрено использование отечественной технологии беспроводной связи NB-Fi. Они позволяют обеспечить надежную передачу больших объемов информации, в том числе и для интернета вещей, который в наше время начал бурно развиваться. Публичное обсуждение должно закончиться 31 марта будущего года.