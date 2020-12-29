Исполняющим обязанности настоятеля Среднеуральского женского монастыря назначен экс-мэр Екатеринбурга

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29.12.2020, 17:11, Разное
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил временно исполняющим обязанности настоятеля Среднеуральского женского монастыря бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.

Он будет занимать должность 3-4 месяца, пока Екатеринбургская митрополия не подберёт подходящего клирика на это место.

Прежний настоятель, лишённый сана и отлучённый от церкви Николай Романов, более известный как схиигумен Сергий, был накануне задержан и этапирован в московский следственный изолятор. Его обвиняют в склонении детей к самоубийству.

47-летний Александр Высокинский долгое время работал в екатеринбургской мэрии. 22 декабря он по собственному желанию ушёл в отставку с поста главы города, который занимал в течение двух лет. В течение шести дней он исполнял обязанности первого заместителя губернатора Свердловской области, а теперь его экстренно переводят на более важный участок. В Среднеуральском монастыре сейчас находится более пятисот человек. Это монахини, послушницы, а также несколько десятков детей. У обители большое хозяйство, которое нуждается в квалифицированном управлении.

В правительстве области уверены, что Высокинский справится с такой задачей. Он выпускник Уральской академии госслужбы, кандидат экономических наук и член партии «Единая Россия». Александр Геннадьевич уже представлен коллективу монастыря, и завтра примет участие в первой утренней службе. По состоянию здоровья и.о.настоятеля освобождён от соблюдения рождественского поста. Питание ему будут доставлять из расположенного поблизости ресторана.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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