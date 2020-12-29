 

Ищет даже ФБР: неопознанный летающий объект в небе напугал американцев

29.12.2020, 17:10, Разное
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Аэропорт Лос-Анджелеса сейчас буквально стоит на ушах. Никогда прежде такого там не видели.

Во время посадки в небе пилоты наравне с самолётом заметили таинственный летающий объект. И сняли его на камеру. С виду он похож на человека с джетпаком, то есть реактивным ранцем. Но что это на самом деле – неизвестно. И это уже не первый подобный случай. Загадочного летчика сейчас ищет даже ФБР.

В Сети появились кадры пилота, снятые над аэропортом Лос-Анджелеса. Неопознанный летающий объект движется параллельно лайнеру, но по странной траектории. Что это или кто – выясняют Управление гражданской авиации США и ФБР. Федералы просят очевидцев сообщать любые детали.

Неизвестный уже почти полгода терроризирует авиадиспетчеров и пилотов. Это запись переговоров наземных служб с китайским пассажирским лайнером:

Пилот: Перед нами только что пролетел летающий объект. Как летательный костюм.
Диспетчер: Летающий объект? Это был беспилотник или реактивный ранец?
Пилот: Похоже, реактивный ранец.

Реактивный ранец – новая страсть покорителей неба. Самый компактный из летательных аппаратов. Ранец прост в управлении, он не требует лицензии пилота, а сами полеты не регулируются законом. При этом современные модели разгоняются до 320 километров в час. Последний рекорд высоты – 1 километр 800 метров. Лос-анджелесский нарушитель, считают эксперты, был близок к этим значениям.

– Я бы сказал, что это полное пренебрежение безопасностью, потому что эти полеты совершаются в зоне с очень плотным авиасообщением, – сказал пилот американских авиалиний, капитан Хосе Марино.

И все это притом, что сам аэропорт Лос-Анджелеса – второй по загруженности в США. И несанкционированные полеты в зоне взлета и посадки создают реальную угрозу для авиабортов.

– Он подвергает опасности жизни пассажиров. Ну и, конечно же, свою жизнь, – говорит эксперт по авиабезопасности Стив Коуэл.

– Существует вероятность, что он может столкнуться с самолетом, а это, в свою очередь, может привести к катастрофе, – считает инженер, разработчик Нельсон Тайлер.
Пока спецслужбы ничем не могут помочь напуганным работникам аэропорта. В деле несколько белых пятен. Во-первых, есть ли у ранца пассажир или же это модель беспилотника. Во-вторых, почему, несмотря на обилие камер наблюдения (аэропорт – особо охраняемый объект), у ФБР до сих пор нет ни свидетелей, ни подозреваемых.

– Как произошло, что никто не видел, как он поднимался в воздух и приземлялся – вот это интересный вопрос. Это очень шумная машина, она не могла остаться незамеченной, – говорит разработчик реактивных ранцев Дэвид Мэйман.

И наконец, главный вопрос: зачем кому-то вообще летать именно в этой зоне, создавая угрозу авиасообщению. Если Калифорния славится и другими побережьями. Американские эксперты по безопасности сейчас не исключают, что у этой шалости может быть более серьезная цель. Но даже если её не окажется, владельцу устройства придется отвечать за опасные полёты.



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