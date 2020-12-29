«Иронию судьбы» покажут в этом году без Нади из-за испорченных отношений с Польшей

29.12.2020, 17:06, Разное

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Как рассказал «Интерсаксу» информированный источник в администрации президента России, Нади в исполнении польской актрисы Барбары Брыльски в фильме не будет.

– Ну сами поймите, какая Рыльска при таких отношениях с Варшавой, — сказал чиновник Кремля. Он добавил, что решение о том, чтобы убрать из фильма польскую звезду, было принято на самом верху.

Отношения России и Польши в последние годы резко ухудшились. Правительство Польши считает Москву виновной в катастрофе самолета польской делегации под Смоленском в 2010 году. Варшава также неоднократно выступала как лидер санкционного давления на Россию, а в связи с последними событиями в Белоруссии – на главного союзника Москвы, Александра Лукашенко.

– Конструктивного диалога не получается поляки, разводят русофобию, — подтвердил собеседник «Интерсакса» в МИД.

Профессиональные монтажеры под руководством экспертов киноведческого отдела ФСБ вырезали Надю из всех сцен в фильме и вмонтировали на ее место российскую актрису Светлану Ходченкову.

Сам Ходченкова была недоступна для комментариев. Представитель польского посольства в России отказался говорить с «Интерсаксом». Официальный представитель Брыльски сказал, что актриса «шокирована» происходящим. «Я всегда хорошо относилась к России несмотря на политику», — заявила актриса изданию Gazeta Wyborcza.

Фильм «Ирония Судьбы, или С легким паром» об истории москвича, случайно попадающего в чужую квартиру в Ленинграде и влюбившегося в его хозяйку, снят в 1975 году. Он стал главным новогодним фильмом СССР и до сих пор демонстрируется по телевидению многих стран в канун Нового Года.