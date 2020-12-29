Мнение: Тайная борьба за тишину на работе

29.12.2020, 16:56, Разное

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Смотрю, под механический труд, длинный американский процедурал. Совмещаю удовольствие от наблюдения за маньяками с наблюдениями за изменениями в обществе.

Сезон 2005 года, но сегодня уже все это совершенно немыслимо, стало бы предметов кучи исков, потому что там любимчиком сценаристов является жизнерадостный полицейский-жуир, который, начиная допрашивать свидетельницу, спрашивает "а на вас, наверно, тоненькие трусики". Постоянно лезет в личную жизнь коллеги и пытается выяснить, с кем она встречается — для этого берет ее мобильник и роется в нем. Над коллегой-мужчиной смеется, вышучивая его уход за кожей, и вот, на 15 минут шуточки про то, что тот наверно гей, но это не страшно. Заваливается на квартиру к нему и роется по углам. Выводит личные фотографии коллег на большой экран в офисе. Комментирует любую, любую женщину, появляющуюся в кадре с точки зрения внешности, задалбливает их тупыми вопросами, чтобы добиться хоть какой-нибудь реакции, отрицательную реакцию считает положительной.

Все это в шутку, для веселья, задора, разбавления сюжета. Это поведение подается как норма, эталон, предмет для зависти других мужчин, которые не такие.

Будь у меня такой коллега, я бы его убила примерно через неделю, подумала я.

И тут у меня возникло подозрение, что вот эта вся политкорректность, которая начала пронизывать американское общество последние лет десять — это еще и, вдобавок, тайная борьба американских интровертов против гегемонии суперобщительных экстравертов, докапывающихся до мышей (которых в Америке особенно много). Их ведь реально честно интересует, почему у тебя с утра такой помятый вид — с кем ты был, хорошо ли провел время? А теперь все, такое спрашивать — неполиткорректно и домогательство.

А ведь интровертам поддерживать такой жизнерадостный стиль общения — истинная пытка; но победить этот стиль действительно оказалось возможным только перманентной угрозой судебных исков, как дамоклов меч висящей над каждым экстражизнерадостным коллегой, комментирующим любую мелочь в твоей одежде и даже мимике.