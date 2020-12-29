Арбенина поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

29.12.2020, 11:38, Разное

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В этом году певица, как и многие другие представители шоу-бизнеса, сильно пострадала от пандемии коронавируса. Большинство концертов с участием Дианы Арбениной были перенесены, а некоторые и вовсе отменены. В связи с этим ее поздравление с Новым годом получилось не очень радостным.

Артистка пожелала читателям прежде всего силы и бодрости духа. Отметим, что несмотря на трудности Арбенина нашла в себе силы продолжить занятия творчеством. Певица написала книгу, выпустила альбом и сделала первую в своей жизни пластинку ремиксов. Песни для нее были одобрены детьми артистки.

По словам Арбениной, самое главной сегодня является тема здоровья. Полное видео ее поздравления с Новым годом Вы можете посмотреть на сайте “Дни.ру”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)