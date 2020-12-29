 

Арбенина поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

29.12.2020, 11:38, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В этом году певица, как и многие другие представители шоу-бизнеса, сильно пострадала от пандемии коронавируса. Большинство концертов с участием Дианы Арбениной были перенесены, а некоторые и вовсе отменены. В связи с этим ее поздравление с Новым годом получилось не очень радостным.

Артистка пожелала читателям прежде всего силы и бодрости духа. Отметим, что несмотря на трудности Арбенина нашла в себе силы продолжить занятия творчеством. Певица написала книгу, выпустила альбом и сделала первую в своей жизни пластинку ремиксов. Песни для нее были одобрены детьми артистки.

По словам Арбениной, самое главной сегодня является тема здоровья. Полное видео ее поздравления с Новым годом Вы можете посмотреть на сайте “Дни.ру”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / В России хотят продолжить выплаты безработным до 12 тысяч рублей

14.08 / Это оккупационные войска

15.11 / Оргкомитет «Формулы-1» объявил о дисквалификации Квята за отказ вставать на колено

23.12 / Мнение: Под УК не подпадает

14.10 / Лавров выступил за ввод миротворцев в Нагорный Карабах

07.07 / В Польше нашли загадочные 7-тысячелетние концентрические объекты

29.08 / Гимнастка Яна Кудрявцева и хоккеист Дмитрий Кугрышев стали родителями во второй раз

18.08 / В Сирии, военнослужащие США вступили в перестрелку с про-Асадовскими силами

30.07 / Мнение: Сила Сибири

19.12 / Максим Галкин продемонстрировал видео, где спорят его дети Гарри и Лиза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска