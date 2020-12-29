В НАБУ отреагировали на новое подозрение Микитасю. Напомнили, что благодаря ему объявили подозрение Татарову

29.12.2020, 16:36, Новости дня

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В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что не располагают информацией о доказательной базе, на основании которой следователи Нацполиции сообщили о подозрении экс-главе строительной компании “Укрбуд” и экс-нардепу Максиму Микитасю.

Следователи НАБУ считают, что видео по новому производству в отношению Микитася “не содержит достаточных сведений для соответствующих выводов”.

“В то же время хотим напомнить, что упомянутый экс-нардеп является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса президента [Олегу Татарову] сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления”, – говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что после объявления подозрения Татарову следователи постоянно сталкиваются с беспрецедентным вмешательством в свою деятельность: сменой группы прокуроров в производстве и изменением подследственности по делу, когда производство из НАБУ отдали СБУ.

“Эти события вызывают беспокойство относительно возможности использования мер уголовного правового характера для блокировки расследований НАБУ и незаконного давления на обличителя с целью содействия уличенным им лицам в уклонении от предусмотренной законом ответственности”, – отмечают в бюро.

Утром 29 декабря в доме Микитася прошел обыск, писал главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов. Позже тем же днем полиция сообщила ему подозрении в заказе похищения человека и вымогательстве.

В начале декабря Микитась говорил, что против него готовится спецоперация – якобы экс-нардепа хотят обвинить в заказе похищения юриста по фамилии Мирошниченко. По словам Микитася, в подготовке этой “спецоперации чувствуется почерк Татарова”.

Все это случилось после того, как Микитась пошел на сделку со следствием и начал давать показания в деле о махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии. В частности, он свидетельствовал против Татарова, которому в итоге сообщили подозрение во взяточничестве.

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик Микитася “Укрбуд” заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Татарова подозревают в том, что он вместе с Микитасем дал взятку госэксперту, чтобы тот обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине Киева.