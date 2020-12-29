СБУ заочно объявила о подозрении экс-нардепу от Партии регионов, который с 2015 года живет в Росии

29.12.2020, 16:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Служба безопасности Украины заочно сообщила бывшему народному депутату от Партии регионов о подозрении в участии в создании террористической организации и действий, направленных на свержение конституционного строя. Об этом пресс-центр СБУ проинформировал 29 декабря.

Имени экс-нардепа не называют, но указано, что он с начала российской агрессии поддерживал аннексию Крыма и оккупационные действия России на Донбасс. В январе 2015 года бывший нардеп выехал в Россию, где проживает до сих пор, уточнили в СБУ.

“Бабель” предполагает, что речь идет об Олеге Цареве, который в ходе вооруженного конфликта на Донбассе перешел на сторону пророссийских сепаратистов, в июле 2014 года был назначен спикером “парламента Новороссии”.

“Сотрудники спецслужбы выяснили, что сообщник террористов продолжает активно участвовать в информационной войне против Украины и продвигает российские интересы на юге Украины, в частности в Херсонской области. Он также периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и АР Крым”, – сообщили в СБУ.

Действия экс-нардепа квалифицировали по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвату государственной власти), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины.

Расследование продолжается – правоохранители разыскивают экс-нардепа, чтобы задержать его и привлечь к ответственности.

Царев был народным депутатом Украины IV–VII созывов (2002–2014).

В ноябре 2015 года Генпрокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения Царева по подозрению в призывах к насильственному свержению конституционного строя, в Украине он был объявлен в розыск. В марте 2016 года ГПУ утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Царева. В июле суд вернул обвинение в прокуратуру.

В марте 2017 года суд начал рассматривать уголовное дело против Царева.

Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка