Вооруженные силы РФ наращивают боевую готовность своей оперативной группировки на Донбассе – украинская разведка

29.12.2020, 16:36, Новости дня

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Командование вооруженных сил РФ наращивает боевую готовность своей оперативной группировки на оккупированных территориях Донбасса. Об этом 29 декабря со ссылкой на данные разведки сообщает Министерство обороны Украины.

В частности, на прошлой неделе российские оккупанты завершили этап слаживания отделений, экипажей боевых машин и артиллерийских расчетов соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов.

При этом противник отрабатывал передвижение боевой техники в походных колоннах с развертыванием для наступления в боевые порядки со стрельбой по мишеням из дальних расстояний.

Для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии боевики применяли беспилотные летательные аппараты “Орлан-10”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам начальника Генштаба Руслана Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков. По данным Генштаба ВСУ, за время перемирия погибли четверо военнослужащих.