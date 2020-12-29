Венгрия получила российскую вакцину от COVID-19 “Спутник V”

29.12.2020, 16:36, Новости дня

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил у себя в Facebook, что в его страну прибыло шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”. Об этом он сообщил 2 декабря на своей странице.

“Грузовик [с российской вакциной] пересек словацко-венгерскую границу в городе Торнеснемети. С этого города груз доставят в Национальный центр общественного здравоохранения, где венгерские эксперты получат еще одну возможность для принятия решения, как использовать вакцину”, – отметил министр.

Сийярто отметил, что власти Венгрии будут работать над тем, чтобы как можно быстрее доставить в Венгрию эффективные вакцины от поставщиков с Востока и Запада.

Согласно правилам Европейского союза, вакцину “Спутник V” должно научно оценить Европейское агентство по лекарственным средствам, прежде чем ее можно будет использовать в любом государстве блока.

О прибытии вакцины “Спутник V” сообщал сегодня минздрав Беларуси.

Венгрия начала вакцинировать своих граждан от коронавирусной инфекции на день раньше запланированного Еврокомиссией срока – 26 декабря. Первой вакцину получила врач Адриенна Кертес.