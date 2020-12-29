Венгрия получила российскую вакцину от COVID-19 “Спутник V”
29.12.2020, 16:36,
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил у себя в Facebook, что в его страну прибыло шесть тысяч доз российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”. Об этом он сообщил 2 декабря на своей странице.
“Грузовик [с российской вакциной] пересек словацко-венгерскую границу в городе Торнеснемети. С этого города груз доставят в Национальный центр общественного здравоохранения, где венгерские эксперты получат еще одну возможность для принятия решения, как использовать вакцину”, – отметил министр.
Сийярто отметил, что власти Венгрии будут работать над тем, чтобы как можно быстрее доставить в Венгрию эффективные вакцины от поставщиков с Востока и Запада.
Согласно правилам Европейского союза, вакцину “Спутник V” должно научно оценить Европейское агентство по лекарственным средствам, прежде чем ее можно будет использовать в любом государстве блока.
О прибытии вакцины “Спутник V” сообщал сегодня минздрав Беларуси.
Венгрия начала вакцинировать своих граждан от коронавирусной инфекции на день раньше запланированного Еврокомиссией срока – 26 декабря. Первой вакцину получила врач Адриенна Кертес.
Президент России Владимир Путин 11 августа заявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19 “Спутник V”. По его словам, одна из его дочерей уже сделала две прививки этой вакциной и чувствует себя нормально.
Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.
Вакцинация населения препаратом “Спутник V” в РФ началась 5 декабря – в Москве, и 17-го – в других регионах, сообщала “Русская служба ВВС”. Получившие прививку россияне начали жаловаться на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.
При этом исследования этой вакцины все еще продолжаются, а 23 декабря стало известно, что российские ученые решили изменить формат исследования и больше не колоть части добровольцев плацебо. Независимые эксперты такое решение раскритиковали, заявив, что конечные данные такого исследования будут недостоверными.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 29 декабря, в Венгрии с начала пандемии коронавирусом заразилось более 317 тыс человек. От COVID-19 в стране скончалось 9,2 тыс., а выздоровело более 138 тыс пациентов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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