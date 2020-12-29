Шоптенко рассказала, как училась на облицовщика-плиточника

29.12.2020, 16:36, Новости дня

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Хореограф и преподаватель Алена Шоптенко в программе “Неймовірна правда про зірок”, которая вышла 28 декабря на СТБ, заявила, что имеет диплом облицовщика-плиточника.

“Я действительно училась класть плитку – с раствором, все как нужно”, – поделилась воспоминаниями танцовщица.

По словам Шоптенко, эти навыки ей пока что не понадобились.

“Но, думаю, все еще может быть” – подытожила она.

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу “Танцы со звездами” (2006) на канале “1+1”. Она выступала в паре с экс-руководителем студии “Квартал 95” Владимиром Зеленским, который сейчас является украинским президентом.

Шоптенко замужем за украинским предпринимателем Алексеем Ивановым. Пара зарегистрировала брак осенью 2016 года. Летом 2018 года у них родился сын.