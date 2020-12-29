Глава ДНР назвал условие для переговоров с Зеленским

29.12.2020, 16:28, Новости дня

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Переговоры Донецкой народной республики (ДНР) с президентом Украины Владимиром Зеленским возможны только при условии выполнения Минских соглашений, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Никаких переговоров не было, и я считаю, что они были бы преждевременными. С учетом того, что у нас сейчас единственная площадка, на которой нужно вести переговоры, – это Минская площадка. Там должна быть подготовлена почва. После этого, наверное, возможен какой-то диалог. Сейчас это является излишним», – сказал Пушилин RT.

Как отметил глава ДНР, Киев за шесть лет принял около 60 нормативно-правовых актов, противоречащих Минским соглашениям и нормам международного права. «Они стараются идти по тому пути, чтобы Донбасс не питал никаких иллюзий по поводу жизни в каком-то едином политическом пространстве», – сказал он.

Пушилин заявил, что отсутствие политических действий со стороны Украины приводят к гибели военнослужащих ДНР в результате нарушений дополнительных мер по контролю за перемирием в Донбассе. По его словам, с 27 июля ДНР потеряла семь солдат. Он также отметил, что Украина нарушает режим прекращения огня каждый день, хоть уже и не с прежней интенсивностью. «Ситуация будет усугубляться без политических шагов. А их нет – Украина по-прежнему пытается нивелировать прямой диалог между реальными сторонами конфликта, втягивая Россию», – подчеркнул Пушилин.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.