 

Минюст признал организацию «Насилию.нет» иноагентом

29.12.2020, 16:28, Новости дня
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Минюст РФ внес Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» в реестр НКО – иностранных агентов, сообщила пресс-служба министерства.

«29 декабря во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «Насилию.нет», – говорится в сообщении Минюста.

23 декабря Госдума приняла закон о признании иноагентами политобъединений и физлиц.

Накануне Минюст РФ впервые включил в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пять физических лиц, в том числе правозащитника Льва Пономарева.

Кроме того, в третьем чтении Госдума также приняла законопроект о запрете финансировать митинги и демонстрации в РФ из-за рубежа. В нем учтено предложение Совета о количестве участников от 500 человек.

8 декабря Госдума в первом чтении одобрила проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами, занимающимися политической деятельностью в РФ на средства из-за границы.

Напомним, в феврале 2020 года в РФ вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо.



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