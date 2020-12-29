 

Светлана Ходченкова, Аглая Тарасова и другие гости новогоднего ужина Bvlgari

29.12.2020, 16:26, Разное
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Вчера в ресторане Semifreddo собрались узким кругом друзья Bvlgari – Светлана Ходченкова, Аглая Тарасова, Анна Цуканова-Котт, Андрей Рублев, Ян Гэ, Мария Миногарова, Снежанна Георгиева, Мария Янковская, Мари Коберидзе, Маша Федорова, Катя Мухина и другие. Увидеться, пообщаться, обменяться поздравлениями, проводить необычный год – и вместе загадать желания на новый, записав их по старому обычаю римских весталок.

Светлана ХодченковаАнна Цуканова-Котт и Аглая ТарасоваСнежанна ГеоргиеваАндрей РублевВ дружной международной Bvlgari Family появились новые лица из России. К нашей любимой блистательной Светлане Ходченковой присоединяется в роли международного посла теннисист Андрей Рублев, восьмая ракетка мира. Чуть раньше в нашу семью вошла в качестве друга бренда Маша Миногарова,– объявила во время ужина директор по маркетингу Bvlgari Russia Елена Назарько. Ужин в Semifreddo подавали с соблюдением новогодних апеннинских традиций (и, добавим, всех подобающих мер предосторожности).  

Мария МиногароваЯн ГэМаша ФедороваКатя МухинаМари КоберидзеМария и Антон Янковские



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