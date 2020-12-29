Автотранспортное предприятие передало медикам Рыбинска маски и защитные костюмы
 

Автотранспортное предприятие передало медикам Рыбинска маски и защитные костюмы

29.12.2020, 9:17, Новости
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2020-й выдался откровенно непростым и преподнес немало неприятных сюрпризов. Особенно нелегко пришлось медикам, которые, рискуя собственным здоровьем, спасали чужие жизни. Вместе с Дедушкой Морозом автотранспортная организация «Автомиг», осуществляющая перевозки по межмуниципальным маршрутам, решила поддержать врачей и водителей скорой помощи в Рыбинске, которые выполняют по 30–40 вызовов в сутки и уже долгое время работают на износ.

В рамках безвозмездной помощи организация передала тысячу защитных масок и более трех сотен защитных костюмов врачам Городской больнице № 3 ГУЗ и ГУЗ Станция скорой медицинской помощи в Рыбинске. Также в оба учреждения поступило более 800 кг фруктов.

На прошлой неделе столько же масок, костюмов и фруктов получили врачи Клинической больницы №9 в Ярославле. Всего медикам Ярославля и Рыбинска направили около двух тонн фруктов, 2000 масок, 700 защитных костюмов.

– Рады, что наш перевозчик не остался в стороне и откликнулся на сложившуюся ситуацию, прокомментировал директор департамента транспорта Ярославской области Сергей Кайгородов.

Руководитель филиала «Автомиг» в Ярославле и Рыбинске Алексей Белосохов отметил, что помощь медикам будет продолжена.



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