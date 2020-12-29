Диетолог Дюваль объяснила, как избежать отеков после новогодних застолий

29.12.2020, 16:12, Разное

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Московский диетолог Анжелика Дюваль раскрыла секрет, как избежать отеков после новогодних застолий. В первую очередь, нужно заменить консервированные продукты на свежие.

Дюваль рекомендует вместо магазинной газировки употреблять зелёный чай с черносливом, мятой, апельсинами и имбирём. По словам специалиста по здоровому образу жизни, этот напиток улучшит пищеварение, уберёт отёки, а также ускорит выведение продуктов распада алкоголя. Трапезу лучше начать с овощного салата, а через 5 минут можно приступить к основным блюдам.

Вдобавок ко всему, эксперт ЗОЖ советует полностью исключить майонез, консервацию и хлеб во время новогоднего застолья, это поможет избежать процессов брожения в кишечнике и проблем с ЖКТ. Что касается домашней выпечки и десертов, то лучше перенести их употребление на другой день.

Диетолог рекомендует соблюдать питьевой режим во время новогодних праздников из расчёта 30 мл воды на 1 кг веса. За раз можно выпить не более стакана воды, это поможет избежать отёков и не допустит проблем с почками, информирует ridus.ru.