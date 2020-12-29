С 31 декабря вводится уголовная ответственность за запуск фейерверков без лицензии на огнестрельное оружие

29.12.2020, 16:11, Разное

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В понедельник, 28 декабря, были приняты поправки в Федеральный закон №150-ФЗ «Об оружии».

В перечень огнестрельного оружия, обращение с которым требует обязательного наличия лицензии, были внесены пиротехнические изделия II-V классов с кинетической энергией более 1 кДж.

К таким изделиям относится большинство петард, римские свечи, вулканы, наземные фейерверки, ракеты и батареи салютов.

Стоит отметить, что незаконное приобретение, хранение и использование огнестрельного оружия может привести к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в закон «О тишине» внесен пункт об обязательной маркировке пиротехники по уровню производимого шума. Согласно новой редакции закона использование фейерверков с уровнем шума более 80 дБ не допускается период с 22.00 до 08.00 часов, а также в выходные и нерабочие общегосударственные праздничные дни с 08.00 до 12.00 часов. За несоблюдение режима тишины предусмотрена административная ответственность.