Группа “Фабрика” поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

29.12.2020, 15:46, Разное

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Группа “Фабрика” была основана в 2002 году продюсером Игорем Матвиенко и с тех пор считается одной из самых востребованных на сцене. Даже в период пандемии солисток коллектива продолжают приглашать на светские мероприятия. Во время одного из них красотки записали поздравление с Новым годом.

Знаменитости пожелали поклонникам счастья и отправили много воздушных поцелуев. Отметим, что девушки излучают любовь везде, куда приходят. Недавно солистка “Фабрики” Мария Гончарук сосватала свою подругу резиденту Comedy Club Гарику Харламову, который недавно разошелся с женой.

Поздравление группы “Фабрики” с Новым годом читатели могут посмотреть на сайте “Дни.ру”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)