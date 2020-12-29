Группа “Фабрика” поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом
29.12.2020, 15:46,
Разное
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Группа “Фабрика” была основана в 2002 году продюсером Игорем Матвиенко и с тех пор считается одной из самых востребованных на сцене. Даже в период пандемии солисток коллектива продолжают приглашать на светские мероприятия. Во время одного из них красотки записали поздравление с Новым годом.
Знаменитости пожелали поклонникам счастья и отправили много воздушных поцелуев. Отметим, что девушки излучают любовь везде, куда приходят. Недавно солистка “Фабрики” Мария Гончарук сосватала свою подругу резиденту Comedy Club Гарику Харламову, который недавно разошелся с женой.
Поздравление группы “Фабрики” с Новым годом читатели могут посмотреть на сайте “Дни.ру”.
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